Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall am Bahnübergang Oerlinghauser Straße

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Bahnübergang der Oerlinghauser Straße ereignete sich am heutigen Mittwoch (23.04., 10.07 Uhr) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 89-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock von einem querenden Nahverkehrszug erfasst wurde. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 89-Jährige mit einem elektrischen Seniorenmobil von der Straße Bahndamm kommend, auf die Oerlinghauser Straße in Richtung Bahnhofstraße und beabsichtigte den Bahnübergang in einem nicht beschrankten Bereich der Oerlinghauser Straße zu queren. Zeitgleich fuhr ein Nahverkehrszug aus Richtung Bielefeld kommend, in der Bahnhof Schloß Holte ein und kreuzte dabei die Oerlinghauser Straße. Als der Triebwagen den Bahnübergang kreuzte, kam es zur Kollision mit dem Krankenfahrstuhlfahrer. Eine detaillierte Feststellung des genauen Unfallhergangs ist Bestandteil der nun eingeleiteten Ermittlungen.

Für die Unfallaufnahme wurde die Oerlinghauser Straße im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Ebenso wurde der Streckenbetrieb der Bahn vorübergehend eingestellt. Feuerwehr, Rettungskräfte und auch das Notfallmanagement der Deutschen Bahn sowie der Nordwestbahn waren vor Ort für die erforderlichen Maßnahmen eingesetzt. Ein VU-Team des Polizeipräsidiums Bielefeld übernahm vor Ort die qualifizierte Unfallaufnahme.

