Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall auf der Bokeler Straße

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Donnerstagabend (17.04., 20.05 Uhr) ereignete sich auf der Bokeler Straße ein Verkehrsunfall eines Autofahrers, der sich dabei schwer verletzte. Ein 21-jähriger Mann aus Rietberg befuhr mit einem Mercedes die Bokeler Straße aus Rietberg kommend, in Richtung Bokel. Etwa in Höhe in Höhe der Einmündung Hardtweg verlor der Mercedes-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Dort kam der Mercedes im Straßengraben zum Stehen.

Zeugen verständigten den Rettungsdienst und kümmerten sich bis zum Eintreffen um den verunfallten 21-Jährigen. Dieser wurde später zur weiteren stationären Behandlung und Beobachtung in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert. Es entstand leichter Sachschaden.

