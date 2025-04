Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250425 - 0439 Frankfurt-Ostend: Menschenansammlung durch Influencer

Frankfurt (ots)

(bo) Am Donnerstagmittag (24. April 2025) kam es am Alfred-Brehm-Platz zu einer größeren Menschenansammlung aufgrund eines Aufrufs eines Influencers, der sein Modelabel dort promoten und Kleidungsstücke seiner Marke zu stark reduzierten Preisen verkaufen wollte. Gegen 11:00 Uhr wurde über den Notruf mitgeteilt, dass sich im Bereich vor dem Zoologischen Garten eine größere Menschenmenge angesammelt habe und den Verkehr beeinträchtigen würde. In der Zeit von 11:00 Uhr bis 15:45 Uhr wuchs die Menschenmenge schätzungsweise auf eine untere viertstellige Personenzahl an. Aufgrund der hohen Anzahl an Personen vor Ort, entschied der Verantwortliche für die Verkaufsörtlichkeit, dass die geplante Veranstaltung an diesem Tag nicht stattfinden wird. Die Polizei unterstützte vor Ort durch Lautsprecherdurchsagen, um die Abwanderungen zu koordinieren. Durch den Veranstalter wurde bekanntgegeben, dass zwei weitere Veranstaltungen geplant sind. Für diese Veranstaltungen soll das Sicherheitskonzept entsprechend angepasst werden. Bei der gestrigen Veranstaltung wurde eine Person leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Unbekannte Täter rissen ein Schild auf dem Gelände des Zoos ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell