POL-MK: Kellerbrand

Plettenberg (ots) - In Kückelheim wurden am Dienstag ein Rasierklinge versehener Wurstköder ausgelegt. Grundstücksbesitzer erstatteten am Mittwoch Anzeige bei der Polizei. Ihr Hund darf frei im Garten herumlaufen. Am frühen Dienstagmorgen kam er mit einem Paket Mett zurück. Am Abend ließen ihn die Halter erneut nach draußen. Wieder kam er mit einem Gegenstand zurück. Aus einer Wurst ragte an einer Stelle eine ...

mehr