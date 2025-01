Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Laptop-Dieb - Taschendiebe - Containerbrand - Unter Drogen am Steuer

Lüdenscheid (ots)

Ein 22-jähriger Mann hat am Mittwoch kurz nach 16 Uhr zwei Laptops aus einem Elektronikgeschäft im Stern-Center gestohlen. Er nahm die Geräte und rannte aus dem Geschäft. Auf einer Rolltreppe des Einkaufszentrums rutschte er jedoch aus und ließ die Beute fallen. Ein Polizeibeamter, der eigentlich nicht im Dienst war, nahm die Verfolgung auf, holte den Mann auf der Wilhelmstraße ein und fixierte ihn bis zum Eintreffen der Kollegen am Boden. Die Polizeibeamten nahmen ihn mit. Nach der Identitätsfeststellung wurde er entlassen.

Die Taschendiebe waren wieder unterwegs in Lüdenscheid. Ein 42-jähriger Lüdenscheider stieg um 6.38 Uhr in den sehr vollen Bus der Linie 53 in Richtung Stadtmitte. Dabei trug er seine Geldbörse in der Jackentasche. Am Bildungszentrum Am Lehmberg angekommen, merkte er, dass seine Geldbörse mitsamt Bankkarte weg war. Er machte sich direkt auf den Weg zur Sparkasse, wo er hörte, dass bereits 14-mal kleine Geldbeträge von seinem Konto abgebucht wurden. Eine 42-jährige Lüdenscheiderin hielt sich gegen 14.15 Uhr in einem Mode-Discounter an der Wilhelmstraße auf. Ihr fiel auf, dass ihr eine Frau dichter auf den Leib rückte. Kurz darauf, als er Ware an der Kasse bezahlen wollte, stellte er fest, dass die Geldbörse weg war. Später meldete sich eine Mitarbeiterin des Geschäftes: Sie hatte die Geldbörse gefunden. Die Geschädigte holte sein Portemonnaie im Laden ab. Es fehlte lediglich das Bargeld. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben. Sie nutzen Orte, an denen sich viele Menschen aufhalten und halten insbesondere Ausschau nach älteren Opfern. Zu den Tatorten zählen insbesondere Discounter sowie Busse bzw. Bushaltestellen.

An der Ecke Friesenstraße/ Frankenplatz brannte heute kurz vor 8 Uhr ein Altpapiercontainer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Aufmerksame Zeugen beschrieben der Polizei eine 22-jährige Tatverdächtige, die sich an dem Container zu schaffen gemacht haben soll. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. An dem Container selbst entstand diesmal nach der ersten Überprüfung kein Schaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf Straßen, Wegen und Plätzen.

Heute Morgen um 3.40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife eine Pkw-Fahrerin auf der Heedfelder Straße. Die 26-Jährige zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein entsprechender Vortest fiel positiv aus, weshalb sie mitgenommen wurde zur Polizeiwache. Dort nahm ihr ein Arzt eine Blutprobe ab. Die Polizei untersagte das Führen von Kraftfahrzeugen bis zur vollständigen Ausnüchterung und schrieben eine Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. (cris)

