Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Hemer (ots)

Taschendiebe haben am Mittwochmorgen wieder in Hemer zugegriffen. Ein 71-jähriger Hemeraner wurde beim Einkaufen in einem Discounter an der Mendener Straße bestohlen. Gegen 12 Uhr wollte er seinen Einkauf bezahlen und dazu seine Geldbörse aus der rechten Jackentasche holen. Doch die war nicht mehr da. Wie er später der Polizei berichtete, hatte ihn im Laden ein Unbekannter angerempelt. Der etwa 40 bis 45 Jahre alte Mann mit südländischem Erscheinungsbild hatte sehr kurzes, stoppelartiges schwarzes Kopfhaar und trug eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Hose. Am Nachmittag wurde die Geldbörse an der Mendener Straße gefunden und bei der Polizei abgegeben. Es fehlten lediglich Bank- und Sparkarte. Die Polizei gab dem Senior die Geldbörse wieder. So spart er zumindest die Lauferei, die er sonst gehabt hätte, um Ausweise und andere persönliche Papiere wiederzubekommen. Weitere Taschendiebstähle gab es am Morgen in Iserlohn. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die oft in den heimischen Discountern Ausschau halten nach ihren in der Regel älteren Opfern. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort für Wertsachen, doch geschickte Täter greifen auch in Jacken- oder sogar Gesäßtaschen. Besser ist es, Geldbörsen und Handys dicht am Körper in Innentaschen zu verwahren. Keinesfalls darf die PIN neben der Bankkarte mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Ansonsten heben die Diebe hohe Geldbeträge ab, bevor die Opfer überhaupt bemerkt haben, dass sie bestohlen wurden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell