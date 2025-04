Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250426 - 0445 Frankfurt - Darmstadt: Vermisstensuche nach 38-jähriger Frau - Wer hat Faiza Azzaoui gesehen?

Frankfurt (ots)

Auf der Suche nach einer vermissten Frau aus Darmstadt bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Bereits seit dem späten Abend des Ostersonntags (20.4.) wird die 38-jährige Faiza Azzaoui vermisst. Zuletzt wurde sie an ihrer Arbeitsstätte in Darmstadt gesehen. Frau Azzaoui wurde durch Angehörige als vermisst gemeldet, als sie nicht nach Hause gekommen ist. Sie wird als sehr zuverlässige Person beschrieben, welche sich nicht häufig außerhalb ihres häuslichen Umfeldes aufhält. Die Vermisste hat Bezüge nach Frankfurt. Ihr Fahrzeug konnte am Dienstag (22.4.) in Frankfurt Niederrad festgestellt werden, von ihr fehlt aber weiterhin jede Spur. Da bisherige Ermittlungen und Absuchen ohne Erfolg verliefen, wendet sich die Polizei jetzt mit einem Lichtbild an die Öffentlichkeit und bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung. Die Vermisste soll eine sportliche Figur und schwarze Haare haben. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens soll sie ein beiges Kopftuch, eine schwarze Hose, ein grün-weiß gestreiftes Hemd sowie eine Brille getragen haben. Hinweise zur Vermissten können beim Kommissariat 10 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 oder bei jeder Polizeidienststelle gemeldet werden.

Hinweis: Ein Bild der vermissten Person ist hier einsehbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6020194

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Maike Aschenbach Telefon: 06151/969 - 13130 Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit): Telefon: 06151 / 969 - 13500 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell