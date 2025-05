Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt Handydieb: 39-Jähriger bestiehlt schlafenden Reisenden

Magdeburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, den 13. Mai 2025 erschien ein syrischer Staatsangehöriger in den Diensträumen der Bundespolizei und zeigte an, dass er zuvor im Hauptbahnhof Magdeburg bestohlen wurde. Eingesetzte Beamte ermittelten mit Hilfe einer durchgeführten Videoauswertung, dass der 28-Jährige auf einer Bank in der Haupthalle geschlafen hatte. Dies nutzte ein Mann, welcher neben den Geschädigten saß, aus und zog ihm um 01:16 Uhr das Handy aus der Hosentasche, nahm dies wi-derrechtlich an sich und entfernte sich zügig. Anhand der Personenbe-schreibung konnte eine Streife kurze Zeit später einen 39-Jährigen in Bahnhofsnähe feststellen, der als Tatverdächtiger in Frage kam. Der Mann wurde kontrolliert. Es erfolgte eine Identitätsfeststellung und die Durchsuchung seiner Sachen. Das gestohlene Handy konnte bei dem Deutschen nicht aufgefunden werden. Er gab jedoch nach einer Befra-gung an, wo sich das entwendete Smartphone befand. Dieses konnte aufgefunden und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Ein, bei dem mutmaßlichen Dieb durchgeführter, Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Der Langfinger wurde erkennungsdienstlich behandelt und erhielt eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

