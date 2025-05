BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Fahrender Regionalexpress vermutlich mit Stein beworfen

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Zeugenaufruf der Bundespolizei: Fahrender Regionalexpress vermutlich mit Stein beworfen

Förderstedt

Am Dienstag, den 13. Mai 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Mag-deburg um 18:10 Uhr durch den Zugbegleiter eines Regionalexpress über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr informiert. Nach ersten Erkenntnissen befand sich jener Express auf der Fahrt von Erfurt in Richtung Magdeburg. Als der Zug den Bereich Förderstedt gegen 17:54 Uhr passierte, wurde die Bahn mit einem unbekannten Gegenstand, vermutlich mit einem Stein, beworfen. Dieser traf eine Scheibe. Die Verglasung zersplitterte durch die Wucht des Aufpralls. Reisende, welche zu diesem Zeitpunkt in einer Sitzgruppe hinter der Scheibe saßen, blieben glücklicherweise unverletzt. Beim Halt in Eickendorf wurden alle Reisenden aus dem beschädigten Waggon in den hinteren Bereich des Expresses gebracht. Eine Streife der Bundespolizei war mit Einfahrt des Zuges am Hauptbahnhof Magdeburg an dessen Ankunftsgleis, nahm die Personalien der Zeugen auf und fotografierte die Beschädigungen. Aufgrund des Sachverhaltes erhielt der Zug 30 Minuten Verspätung. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Unterstützung aus der Bevölkerung: Wer hat am Dienstag, den 13. Mai 2025, gegen 17:50 Uhr Personen oder Fahrzeuge an oder in der Nähe der Bahngleise in Förderstedt gesehen, welche womöglich mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

