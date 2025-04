Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Brand in der Siegelhäuser Straße

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (24.04.2025), gegen 04.30 Uhr, meldete ein Anwohner des Holzwegs einen Brand in der Siegelhäuser Straße in Poppenweiler. Im Bereich eines Einfamilienhauses hatte vermutlich zunächst eine Mülltonne Feuer gefangen. Die Flammen waren letztlich auf einen Dachvorsprung des Einfamilienhauses übergesprungen. Um alle Glutnester ablöschen zu können, musste die Feuerwehr das Dach abdecken. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die 64-jährige Bewohnerin und der 70 Jahre alte Bewohner des Hauses wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnten zwischenzeitlich in ihr Haus zurückkehren. Derzeit ist die Brandursache noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

