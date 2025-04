POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: Bierdose von Brücke auf Fahrbahn geworfen - weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sorgte ein 47 Jahre alter Mann am Mittwoch (23.04.2025) gegen 12:50 Uhr für einen Polizeieinsatz in Rutesheim. Der 47-Jährige riss zunächst im Lise-Meitner-Weg die Hausnummer eines Wohnhauses ab und schmiss sie in den Garten. Anschließend begab er sich in den Pfuhlweg, wo er ...

mehr