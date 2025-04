Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: 47-jähriger beschädigt mehrere Wohnhäuser und Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sorgte ein 47 Jahre alter Mann am Mittwoch (23.04.2025) gegen 12:50 Uhr für einen Polizeieinsatz in Rutesheim. Der 47-Jährige riss zunächst im Lise-Meitner-Weg die Hausnummer eines Wohnhauses ab und schmiss sie in den Garten. Anschließend begab er sich in den Pfuhlweg, wo er einen freistehenden Briefkasten umwarf. Weiter beschädigte er an einem weiteren Wohnhaus Dekoartikel und riss am Nachbarhaus ein paar Meter weiter erneut die Hausnummer ab. Hierbei beschädigte er auch die Hauseingangstüre. Des Weiteren beschädigte der Mann auch zwei geparkte Fahrzeuge, indem er jeweils die Heckscheibenwischer an diesen abriss. Hierbei wurde er von einem Anwohner beobachtet, der den Mann zur Rede stellen wollte. Nachdem der 47-Jähriger versuchte davonzurennen, hielt der Anwohner den Mann fest, brachte ihn zu Boden und verständigte die Polizei. Beim Einschreiten erlitt der Anwohner leichte Verletzungen. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 47-jährigen vorläufig fest und brachten ihn im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen.

