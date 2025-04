Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Zeugen und Beteiligter von Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen sowie einen möglichen weiteren Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (23.04.2025) gegen 20.25 Uhr auf der Bundesstraße 328 bei Murr ereignete.

Ein 36 Jahre alter Opel-Lenker war von Backnang in Richtung Großbottwar unterwegs, als er von einem noch unbekannten Fahrzeug überholt worden sein soll. Beim Überholvorgang soll der Unbekannte den Opel gestreift und dabei beschädigt haben. Während der Unbekannte seine Fahrt mit einem dunklen Fahrzeug fortsetzte, verständigte der 36-Jährige die Polizei.

Im Zuge der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Opel-Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille, sodass sich der 36-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell