POL-S: Autofahrer beschädigt Straßenlaterne

Stuttgart-Hausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen (29.03.2025) an der Gerlinger Straße hat sich ein Fahrzeuglenker leicht verletzt, es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Gegen 08:35 Uhr fuhr ein 44 Jahre alter VW-Fahrer in Fahrtrichtung Stuttgart-Giebel und kam vermutlich aufgrund Alkoholeinfluss und Übermüdung von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw gegen eine Straßenlaterne und einen Baum, welche beide leicht beschädigt wurden. Da der Pkw-Lenker mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Pkw VW Phaeton wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Gerlinger Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Der leichtverletzte 44-Jährige wurde an der Unfallstelle von den eingesetzten Rettungskräften medizinisch versorgt.

