Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sperrmüll und eine Mülltonne in Brand gesetzt- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Sonntagabend wurde gegen 20.30 Uhr Sperrmüll in der "Anna-Gastvogel-Straße" durch Täter angezündet. Der Sperrmüll geriet in Vollbrand. Das Feuer musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zu einem weiteren Vorfall kam es gegen 03.13 Uhr in der Dammstraße. Dort zündeten die Täter eine Mülltonne an. Auch diese musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Bränden oder zu auffälligen Personen in Tatortnähe geben können, sich telefonisch tagsüber unter 0541/327-3603 oder zu sonstigen Zeiten unter -2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell