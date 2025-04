Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg

Sersheim: Eisautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Dienstag (22.04.2025) 01:00 Uhr und Mittwoch (23.04.2025) 08:40 Uhr in der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg einen Eis-Automaten auf. Die Täter hatten es aber nicht auf die Süßspeise, sondern auf das enthaltene Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro abgesehen. Der entstandene Sachschaden am Automaten wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Ebenfalls zwischen Dienstag (22.04.2025) 18:30 Uhr und Mittwoch (23.04.2025) 10:15 Uhr wurde durch Unbekannte ein weiterer Eis-Automat in der Vaihinger Straße in Sersheim aufgebrochen. Die Täter entwendeten auch hier Bargeld aus der Münzkassette in Höhe eines dreistelligen Betrags. Der Sachschaden muss noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel 0800 110225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

