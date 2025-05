Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 24-Jähriger per Haftbefehl gesucht - Freund zahlt haftabwendenden Betrag

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 15. Mai 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 08:47 Uhr einen Reisenden im Hauptbahnhof Halle (Saale). Nach Feststellung seiner Personalien und Überprüfung dieser im polizeilichen Fahndungsbestand der Polizei wurde bekannt, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) vorlag. Bereits im Juni 2023 verurteilte ihn das Amtsgericht Halle (Saale) wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 450 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen. Weder zahlte der Deutsche den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich, trotz ergangener Ladung, dem Strafantritt. Folglich erließ die oben genannte Staatsanwaltschaft jenen Haftbefehl. Dieser wurde dem Gesuchten eröffnet und es erfolgte die Mitnahme zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof. In seiner Not kontaktierte der Verurteilte erst seinen Arbeitgeber und im Weiteren einen Freund. Glück im Unglück: Letzterer konnte den haftabwendenden Betrag für seinen Bekannten aufbringen. Entsprechend konnte der 24-Jährige nach Beendigung der notwendigen Maßnahme um 11:50 Uhr aus der Dienststelle entlassen werden. Die ausschreibende Behörde wurde über den Vollzug des Haftbefehls informiert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell