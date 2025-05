Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 25-Jährige vergisst Rucksack auf einer Sitzbank - Polizeieinsatz am Hauptbahnhof

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 20. Mai 2025 stellten Beamte der Bundespolizei um 15:25 Uhr einen roten Rucksack auf einer Sitzbank im Hauptbahnhof Halle (Saale), Bahnsteig 8 fest. Ein möglicher Eigentümer beziehungs-weise eine Eigentümerin konnten nicht ermittelt werden. Das Gepäck-stück war nicht einsehbar und veranlasste Lautsprecherdurchsagen brachten keine weiteren Erkenntnisse. Demnach sperrten Mitarbeiter der Bahnsicherheit und Bundespolizisten den Nahbereich ab und forderten eine Diensthundeführerin mit ihrer Sprengstoffspürhündin an. Parallel erfolgte die Sperrung der Bahngleise 8 bis 10 durch die Notfallleitstelle der Bahn. Das Team war kurze Zeit später vor Ort und begann mit seiner Arbeit. Nachdem die vierbeinige Kollegin kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten aufwies, wurde der Rucksack als ungefährlich eingestuft und geöffnet. Darin befanden sich Pflegeprodukte für ein Kleinkind sowie eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten. Hierbei handelte es sich um eine 25-jährige vietnamesische Staatsangehörige. Um 18:50 Uhr meldete sich der Lebensgefährte der Besitzerin und gab an, dass seine Freundin den Rucksack in den kommenden Tag vom Bundespolizeirevier abholen würde. Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes wieder eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Reisende und deren Angehörige zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären. Die kurzzeitige Sperrung der Bahngleise hatte in diesem Fall keine Auswirkungen auf den Zugverkehr.

