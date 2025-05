POL-DO: Auseinandersetzung am Gelände der Zeche Zollern: Polizei mit starken Kräften vor Ort

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0393 Ein Mann hat am Dienstagabend (29. April) in Höhe der Stadtbahnhaltestelle Enscheder Straße ein Auto mit Benzin übergossen und versucht, es anzuzünden. Er flüchtete vom Tatort. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 18 Uhr kam es in einem Kiosk an der Straße Oestermärsch in der nördlichen Innenstadt zu einem Streit zwischen zwei ...

