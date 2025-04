Polizei Dortmund

POL-DO: Mann übergießt Auto mit Benzin und versucht es anzuzünden - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0393

Ein Mann hat am Dienstagabend (29. April) in Höhe der Stadtbahnhaltestelle Enscheder Straße ein Auto mit Benzin übergossen und versucht, es anzuzünden. Er flüchtete vom Tatort. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18 Uhr kam es in einem Kiosk an der Straße Oestermärsch in der nördlichen Innenstadt zu einem Streit zwischen zwei Personen. Ein Mann verließ den Kiosk mit einem Benzinkanister in der Hand. Er ging auf einen 45-jährigen Dortmunder zu und hielt ihm ein Messer vor. Daraufhin ließ er von dem Dortmunder ab, übergoss einen LKW mit Benzin und versuchte, diesen anzuzünden. Dies gelang ihm nicht. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Unnaer Straße.

Nach Zeugenaussagen handelt es sich um einen Mann mit schwarzer Hautfarbe im Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Er trug einen gelben Benzinkanister bei sich.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann gesehen haben und Angaben zu ihm machen können. Hinweisgeber wählen bitte die 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell