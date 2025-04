POL-DO: Polizeibeamte beobachten Drogenhandel - Sicherstellung von Cannabis und Waffen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0388 Am Samstag (26. April 2025) hat eine 85-Jährige ihre Seniorenresidenz in Dortmund-Mitte in unbekannte Richtung verlassen. Seit 7 Uhr wurde die Vermisste nicht mehr gesehen. Die Dortmunderin leidet unter Demenz. Hier geht es zur Personenbeschreibung und zum Foto der 85-Jährigen: https://polizei.nrw/fahndung/166575 Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund entgegen, Tel.: ...

mehr