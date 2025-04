Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 13-jähriges Mädchen verunfallt durch ein über den Radweg gespanntes Seil

Malchin (ots)

Am 05.04.2025 gegen 19:00 Uhr kam es auf dem Rad- und Wanderweg um den Kastorfer See zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 13-jähriges Mädchen befuhr mit seinem Fahrrad den Rad- und Wanderweg um den Kastorfer See. Beim Forsthaus Wildberg. Plötzlich wurde sie von einem über den Weg gespanntes Seil vom Rad gerissen. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Anschließend fuhr sie nach Hause und berichtete ihren Eltern von dem Vorfall. Mit ihrem Vater fuhr sie wieder zur Unfallstelle, wo sie nur 5 Minuten später ankamen. Dort mussten sie feststellen, dass das Seil bereits wieder entfernt worden war. Nach Angaben der Geschädigten konnte sie zum Zeitpunkt des Unfalls in der Nähe einen dunklen PKW Opel sehen. Als sie mit ihrem Vater zur Unfallstelle zurückkam, war dieses Fahrzeug nicht mehr dort. Gegen einen unbekannten Täter wurde Anzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erstattet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Malchin unter der Telefonnummer 03994/2310, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

