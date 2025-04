Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Friedland (ots)

Am 05.04.2025 gegen 16:05 Uhr kam es auf der L311 zwischen den Ortschaften Schwichtenberg und Heinrichswalde zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 38-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Motorrades Honda befuhr die L311 aus Richtung Heinrichswalde kommend in Richtung Schwichtenberg. Begleitet wurde er dabei von einem 46-jährigen deutschen Fahrzeugführer mit seinem Motorrad Kawasaki. Auf Grund einer starken Windböe verlor der 38-jährige Fahrzeugführer in einer Kurve kurz vor der Ortschaft Fleethof die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte mit diesem. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 46-jährige Fahrzeugführer sein Motorrad stark ab. Hierbei verlor er ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte ebenfalls. Beide Fahrzeuge kamen nach links von der Fahrbahn ab und rutschten in den Straßengraben. Hierbei zog sich der 46-jährige Fahrzeugführer so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Neubrandenburg gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der 38-jährige Fahrzeugführer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 13.000,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

