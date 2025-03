Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Herrenloser Rollkoffer sorgte für umfangreiche Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei im Hamburger Hauptbahnhof - Spezialisten vom Entschärfungsdienst der Bundespolizei im Einsatz-

Hamburg (ots)

Am 14.03.2025 gegen 17.45 Uhr wurde durch Mitarbeiter der DB- Sicherheit an der Schließfachanlage Süd im Hauptbahnhof ein herrenloser Rollkoffer festgestellt und die Bundespolizei daraufhin angefordert. Mehrere Streifenteams der Bundespolizei erreichten umgehend den Einsatzort und sperrten den Gefahrenbereich ab.

"Bei der zwischenzeitlich durchgeführten Sichtung der Videoaufnahmen entsprechender Überwachungskameras konnte eine bislang unbekannte Frau auf dem gespeicherten Video-Material erkannt werden, welcher einen Reisekoffer vor der Schließfachanlage abstellte und sich dann in unbekannte Richtung entfernte."

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung rund um den Hauptbahnhof mit mehreren Bundespolizeistreifen ergab keine weiteren Erkenntnisse zum Verbleib der Koffer-Eigentümerin. Für die eingesetzten Bundespolizisten war der Inhalt des Koffers vor Ort nicht einsehbar. Ein gefährlicher Inhalt konnte somit nicht ausgeschlossen werden.

"Daraufhin wurden Spezialisten der Bundespolizei-Entschärfergruppe Hamburg angefordert,die mit Sonder- und Wegerechten und spezieller Ausrüstung den Einsatzort erreichten."

Nach fachlicher Begutachtung des Einsatzortes und des Koffers wurde durch Polizeibeamte des Entschärfungsdienstes auf das Durchleuchten des Koffers entschieden. Das Ergebnis dieser Einsatzmaßnahme war negativ; eine Gefährdung ging vom Inhalt des Koffers somit nicht aus. Das Gepäckstück konnte daraufhin manuell geöffnet werden.

"Der Inhalt bestand aus wenigen Bekleidungsstücken. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Koffer der Deutschen Bahn AG als Fundsache übergeben."

Die Einsatzmaßnahmen wurden gegen 20.45 Uhr beendet. Der Bahnverkehr wurde durch die Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei nicht beeinträchtigt.

Aus aktuellem Anlass weist die Bundespolizeiinspektion Hamburg auf folgendes hin:

"Lassen Sie Ihre Gepäckstücke in Bahnhöfen oder in Zügen zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt stehen! Berühren oder bewegen Sie keine herrenlosen Gepäckstücke! Es könnte sich um einen gefährlichen Inhalt handeln! Melden Sie herrenlose Gepäckstücke immer unverzüglich an Mitarbeiter der DB AG oder direkt an die Bundespolizei!"

Videomaterial kann nicht zur Verfügung gestellt werden, die Ermittlungen dauern an.

