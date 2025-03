POL-PDLD: Vorläufige Bilanz der Polizei - Faschingsumzug in Germersheim

Rülzheim (ots) - Am Freitagabend, den 28.02.25 gegen 21:00 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein randalierender Mann in der Neuen Landstraße in Rülzheim gemeldet, der auf geparkte Autos klettere. Durch die Polizisten konnte der 21-Jährige im Hof eines Wohnanwesens angetroffen werden. Der 21-Jährige befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er in eine Fachklinik verbracht wurde. Da der 21-Jährige zuvor Gegenstände zu Boden warf, wurde ...

