FW-MG: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Mönchengladbach - Hardt-Mitte, 12.04.2024, 13:01 Uhr, Waldnieler Straße (ots)

Am Freitagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Waldnieler Straße mit drei beteiligten PKW. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die Fahrzeuge im Bereich einer Straßenkreuzung miteinander. Die vor Ort anwesenden Ersthelfer setzten vorbildlich den Notruf ab und leisteten erste Hilfe. Umgehend entsandte die Leitstelle der Feuerwehr die benötigten Rettungskräfte.

Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, wurden alle Fahrzeuginsassen, insgesamt vier Personen, durch die Mitarbeiter des Rettungsdienstes gesichtet und notfallmedizinisch versorgt. Glücklicherweise wurde keine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt oder eingeschlossen. Drei der beteiligten Personen mussten aufgrund ihrer Verletzungen in umliegende Kliniken transportiert werden. Die vierte Person blieb erfreulicherweise unverletzt und konnte an der Einsatzstelle verbleiben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr klemmten die Fahrzeugbatterien ab, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten die Polizei bei der Unfallaufnahme, welche die Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet hat. Die Waldnieler Straße wurde für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen und der Unfallaufnahme, im Bereich der Einsatzstelle, in beide Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr seitens der Polizei umgeleitet.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen und ein Notarzt, die Polizei, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Andreas Jäger

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell