POL-NB: Kind sprengt sich drei Finger der linken Hand weg

Ueckermünde (ots)

Am 05.04.2025 gegen 15:20 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald gemeldet, dass sich in Ferdinandshof am Flossgraben ein Kind mit Pyrotechnik drei Finger der linken Hand weggesprengt hat. Umgehend wurden Polizeibeamte des Polizeirevieres Ueckermünde, ein Rettungswagen und der Notarzt zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Der Geschädigte 13-jährige deutsche Junge befand sich zur Behandlung bereits im Rettungswagen und wurde später durch einen Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Berlin geflogen. Eine Befragung des Jungen war zu keiner Zeit möglich. Durch anwesende Kinder wurden zum Sachverhalt folgende Angaben gemacht. Eine Gruppe von insgesamt 6 Kindern hielten sich in Ferdinandshof im Bereich des Floßgrabens auf und ließen dort unbeaufsichtigt Böller knallen. Durch den 13-jährigen Geschädigten wurden zwei Böller miteinander verbunden und anschließend angezündet. Bevor er die Böller wegwerfen konnten explodierten diese in seiner linken Hand. Dabei wurden im die drei mittleren Finger der linken Hand abgerissen und die anderen beiden Finger erheblich zerstört. Nach Aussage der Kinder soll es sich bei den von ihm genutzten Böller um Böller spanischer Herkunft handeln. Diese hat er von einem zur Zeit noch unbekannten Freund erhalten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

