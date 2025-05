POL-MA: Hockenheim/BAB 61: Schwerer Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: (ots) - Am Nachmittag des 28.05.2025 befuhr ein 51-jähriger Rollerfahrer in Walldorf die Heidelberger Straße. An der Kreuzung Jahnstraße missachtete er offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW´s und kollidierte frontal mit diesem. Der Rollerfahrer kam hierbei zu Fall und rutschte in ein weiteres Fahrzeug. Da der Fahrer vor ...

mehr