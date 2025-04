POL-PPRP: Sachbeschädigung und Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum von Samstag (26.04.2025), 11:50 Uhr bis Montag (28.04.2025), 06:35 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Erzbergerstraße ein und entwendeten hierbei diverse elektronische Geräte sowie eine geringe Menge an Bargeld. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die ...

mehr