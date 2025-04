POL-MA: Ladenburg/Neuzeilsheim: Brand einer Scheune, Pressemitteilung Nr. 3

Heidelberg (ots) - Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen kurz vor 03:00 Uhr und 03:30 Uhr in Nacht brach eine bislang unbekannte Täterschaft am Mittwoch in einen Kindergarten in der Bergheimer Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich die Täterschaft durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang ins Innere. Dort brach sie eine Bürotür ...

mehr