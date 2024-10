Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW in Prüm

Prüm (ots)

Am Sonntag, den 27.10.2024 zwischen 01:30 Uhr und 12:15 Uhr, wurde in der Gartenstraße in Prüm, auf dem Seitenparkplatz vor den Wohnhäusern, durch einen bislang unbekannten Täter, der Außenspiegel eines PKW beschädigt. Zudem wurde an zwei weiteren PKWs, an derselben Örtlichkeit, versucht die Außenspiegel zu beschädigen. Die drei beschriebenen Außenspiegel befanden sich, zu diesem Zeitpunkt, auf der Gehweg geneigten Seite. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm (Tel. 06551-9420 oder E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de) zu melden.

