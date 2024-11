Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Fahrräder vor Unternehmen binnen kurzer Zeit entwendet

Leinefelde (ots)

Derzeit unbekannte Täter entwendeten vor einem Unternehmen drei mit Fahrradschlössern gesicherte Fahrräder im Gesamtwert von etwa 12000 Euro. Ein weiteres Fahrrad wurde versucht zu entwenden, was jedoch nicht gelang. Um an das Beutegut zu gelangen nutzen die Täter ein unbekanntes Tatmittel, um die Sicherungen der Fahrräder zu überwinden. Die Tat ereignete sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 21 Uhr und 22 Uhr in der Zeißstraße.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0295590

