Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mit gestohlenem Traktor angetroffen

Erkelenz-Venrath (ots)

Zeugen beobachteten am Montag, 14. Juli, gegen 21.10 Uhr, einen 38-jährigen Mann aus Erkelenz, der mit einer Zugmaschine fuhr, die ihm nicht gehörte. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Mann zum Zeitpunkt der Fahrt unter der Einwirkung von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und eine Anzeige gegen ihn gefertigt. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Traktor der Marke Fendt offenbar zuvor entwendet wurde. Die Polizisten stellten das landwirtschaftliche Gefährt sicher und übergaben es an den Eigentümer. Zudem fertigten sie eine Anzeige gegen den Erkelenzer. Die Ermittlungen zur Tat sowie dazu, ob es einen Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Traktors in Erkelenz-Lövenich am vergangenen Wochenende gibt, (wir berichteten mit PB Nr. 195 von Montag, 14. Juli) dauern zurzeit noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell