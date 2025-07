Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kunstskulptur beschädigt

Zeugensuche

Wegberg (ots)

Zwischen dem 5. Juli (Samstag), 0.00 Uhr und dem 7. Juli (Montag), 5.59 Uhr, ist eine Kunstskulptur in einer Parkanlage an der Venloer Straße erheblich beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten. Zuständig in diesem Fall ist das Kriminalkommissariat Ost der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

