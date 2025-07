Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kfz-Anhänger entwendet

Gangelt (ots)

Am 10. Juli (Donnerstag) entwendeten Unbekannte zwischen 1.15 Uhr und 8.00 Uhr einen Kfz-Anhänger, der an der Straße Am Bongert abgestellt wurde.

