POL-WAF: Sassenberg. Radfahrer angepöbelt und geflüchtet - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind übers Wochenende in eine Tierklinik in Beckum eingebrochen. Zwischen Samstag (14.06.2025, 18.00 Uhr) und Montag (16.06.225, 08.00 Uhr) verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Hammer Straße. Hier durchsuchten sie diverse Räume, stahlen Bargeld und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per ...

