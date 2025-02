Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Widerstandshandlung.

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Mittag ereignete sich gegen 14:40 Uhr in der Eisenbahnstraße in Kaiserslautern ein Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Mann aus Kaiserslautern touchierte beim Ausparken mit seinem Pkw ein abgestelltes Mofa, welches hierdurch gegen einen geparkten Pkw stieß. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Verursacher Atemalkohol wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,64 Promille. Bei der Entnahme der Blutprobe leistete der Mann auf der Dienststelle Widerstand und beschädigte die Haupteingangstür der Polizeiinspektion. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstand sowie Sachbeschädigung eingeleitet.

