POL-WAF: Oelde. Feuer auf Gelände eines Entsorgungsunternehmens - Brandursachenermittlung vorerst abgeschlossen

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Montagabend (16.06.2025, 18.00 Uhr) zu einem Brand in einem Entsorgungsunternehmen in Oelde gerufen worden. Bereits auf der Anfahrt waren starke Rauchwolken über der Straße Am Landhagen zu sehen und zu riechen gewesen. Vor Ort hatten Mitarbeiter der Feuerwehr bereits begonnen, die Flammen zu löschen.

Ein Haufen Altpapier war in Brand geraten und das Feuer auf einen Haufen Holz im benachbarten Umschlag übergegriffen. Nach mehreren Stunden war das Feuer gelöscht, der Brandort im Anschluss beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wird aktuell von einer Selbstentzündung eines Akkus oder einer Batterie ausgegangen, die unsachgemäß in einer Papiertonne entsorgt wurde. Der abgebrannte Haufen Altpapier war über Tag aus den Tonnen der Privathaushalte einer Kommune im Kreis abgefahren worden.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, Akkus und Batterien NICHT im Haus/Papier/Bio-Müll/Gelbe Tonne/Natur zu entsorgen, sondern unbedingt fachgerecht zum Beispiel in Form einer kostenlosen Rückgabe beim Händler. Oft gibt es Sammelstellen, an denen Batterien und Akkus abgegeben werden können und dann fachgerecht vernichtet werden.

