POL-S: Inhalt einer Schuttmulde fängt Feuer

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montag (26.05.2025) an der Einmündung Heilbronner Straße/Pragstraße ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden ist und die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen. Ein 40 Jahre alter Mann fuhr mit seinem VW gegen 10.25 Uhr in der Heilbronner Straße Richtung Zuffenhausen. An der Einmündung der ...

mehr