POL-S: Nach Zusammenstoß - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montag (26.05.2025) an der Einmündung Heilbronner Straße/Pragstraße ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden ist und die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen. Ein 40 Jahre alter Mann fuhr mit seinem VW gegen 10.25 Uhr in der Heilbronner Straße Richtung Zuffenhausen. An der Einmündung der Pragstraße stieß er mit dem BWM XM eines 50-Jährigen zusammen, der in der Heilbronner Straße Richtung Pragstraße unterwegs war. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen, Rettungskräfte brachten den 40-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da beide Autos abgeschleppt werden mussten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

