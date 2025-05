Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Autos durch Feuer zerstört, vier weitere beschädigt - Wer hat etwas beobachtet?

Kempen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Autos auf dem Parkplatz am Concordienplatz in Kempen gebrannt. Eine zufällig vorbeikommende Rettungswagenbesatzung hatte gegen 1.30 Uhr den Brand entdeckt und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Dann versuchten die Männer, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Aber auch die schnell eintreffende Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass zwei Autos völlig zerstört und vier weitere teilweise schwer beschädigt wurden. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen, weil es nicht auszuschließen ist, dass die Autos vorsätzlich angesteckt wurden. Das Ermittlerteam sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag verdächtige Beobachtungen rund um den Concordienplatz gemacht haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (527)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell