POL-VIE: Person vom Zug erfasst und schwer verletzt

Brüggen-Born (ots) - Am Montag, 19. Mai, wurde zwischen 9 Uhr und 17:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Heidkamp" eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich über ein Fenster Zugang zum Inneren des Hauses und durchwühlte mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Falls Sie am Montag zwischen 9 ...

mehr