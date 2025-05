POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Haben Sie etwas beobachtet?

Willich (ots) - In Moosheide und Neersen sind am Wochenende drei Autos aufgebrochen worden. Zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 9.30 Uhr, hebelten Unbekannte die seitliche Schiebetür eines Kleintransporters auf, der an der Küferstraße in Willich-Moosheide geparkt war. Sie entwendeten einen Akkuschrauber samt Ladegerät. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 11.15 Uhr, traf es einen an der Straße An der Schettruh abgestellten Kleintransporter. Auch hier öffneten ...

