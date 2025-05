Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Diebstähle aus Autos

Willich (ots)

In Moosheide und Neersen sind am Wochenende drei Autos aufgebrochen worden. Zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 9.30 Uhr, hebelten Unbekannte die seitliche Schiebetür eines Kleintransporters auf, der an der Küferstraße in Willich-Moosheide geparkt war. Sie entwendeten einen Akkuschrauber samt Ladegerät. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 11.15 Uhr, traf es einen an der Straße An der Schettruh abgestellten Kleintransporter. Auch hier öffneten Unbekannte gewaltsam eine Schiebetür. Sie entwendeten diverses Werkzeug, darunter Bohrmaschinen und eine Flex. Zwischen 19 Uhr am Samstagabend und 13.30 Uhr am Sonntag haben Unbekannte das Beifahrerfenster eines Pkw, der an der Kreuzung Meisenweg/Starenweg in Neersen geparkt war, eingeschlagen. Hier fehlten im Anschluss ein fest verbautes Navigationssystem, ein Staubsauger und diverses Werkzeug. Können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02162/377-0 /hei (520)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell