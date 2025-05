Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Transporter schiebt Autos ineinander

Kempen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 7 Uhr hat ein Transporter-Fahrer auf der Kerkener Straße in Kempen, Höhe Stendener Weg, insgesamt vier Autos ineinandergeschoben. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. Die an dem Unfall beteiligten Autos waren allesamt auf der Kerkener Straße in Fahrtrichtung Kempen unterwegs. Bedingt durch den Berufsverkehr kam es zu einem Rückstau. Zwei der beteiligten Fahrzeuge standen bereits, ein dritter Fahrer bremste gerade ab, als ein 31-Jähriger aus Goch mit seinem Transporter ungebremst auf den Wagen vor ihm knallte. Er schob diesen in ein weiteres Fahrzeug, das wiederum noch in ein viertes Auto hineingeschoben wurde. Ganz vorne wartete eine 59-Jährige aus Kerken, davor ein 58-Jähriger aus Wachtendonk. In dem Auto direkt vor dem Transporter saß ein 58-Jähriger aus Kamp-Lintfort. Drei der Fahrenden wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des 31-Jährigen wurde sichergestellt. /hei (519)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell