Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 14-Jähriger von Jugendlichen verprügelt - Haben Sie Hinweise?

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Freitagabend wurde ein 14-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher verprügelt. Der Jugendliche aus Viersen gab an, dass er gegen 19:50 Uhr Zeuge eines Streits in der Straße "An Sankt Sebastian" in Lobberich wurde. Plötzlich wurde er in die Auseinandersetzung hineingezogen, als ihn ein Junge beleidigte. Daraufhin schubste er diesen weg, woraufhin der Streit eskalierte: 7 bis 8 Personen schlugen und traten gemeinsam auf ihn ein. Anschließend flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Der 14-Jährige beschreibt den Jungen, der ihn zuerst schlug, als etwa 14 bis 15 Jahre alt, dunkelhäutig, circa 1,70 Meter groß. Er trug ein grünes Fußballtrikot und eine hellblaue Jeans. Haben Sie Hinweise zu den anderen Jugendlichen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 02162 / 377-0. /jk (516)

