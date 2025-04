Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tatverdächtiger nach Widerstandshandlungen gegenüber den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen

Güstrow (ots)

Am 22.04.2025 kam es gegen 18:50 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Güstrow aus bisher ungeklärter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen tunesischen und 33-Jährigen algerischen Staatsbürger. Beim Eintreffen der Beamten flüchtete der 30-Jährige, konnte jedoch durch die Beamten gestellt werden. Im weiteren Verlauf habe er die eingesetzten Beamten bedroht, indem er mit einer abgebrochenen Glasflasche in der erhobenen Hand auf die Polizisten zuging. Nachdem die Beamten den Einsatz weiterer Einsatzmittel androhten, ließ der Beschuldigte die Glasflasche fallen und konnte gefesselt werden. Da der Beschuldigte auch im Anschluss weiterhin Widerstand leistete und die eingesetzten Beamten tätlichen Angriff, wurde er in Gewahrsam genommen. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

