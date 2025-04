Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 30-jähriger mit Messer verletzt - Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Schwerin

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei Schwerin hat Ermittlungen zu einer gefährlichen Körperverletzung am 20. April 2025 aufgenommen. Zeugen meldeten gegen 20:30 Uhr eine verletzte, stark blutende Person in der Perleberger Straße im Stadtteil Neu Zippendorf. Auf einem dortigen Spielplatz wurde ein 30 Jahre alter deutscher Mann mit Messerstichen am rechten Ober- und Unterschenkel aufgefunden. Er wurde vor Ort durch angeforderte Rettungskräfte und anschließend in einer Schweriner Klinik medizinisch behandelt. Mehrere Zeugen, die am Tatort anwesend waren, konnten durch die Polizeikräfte befragt werden. Eine Nahbereichssuch, bei der unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, blieben zunächst erfolglos.

Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang und zu einem möglichen Tatverdächtigen dauern an.

