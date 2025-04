Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrüche in Hotel- und Gastrobetriebe in Rerik und Kühlungsborn - die Polizei ermittelt in drei Fällen

Rerik/Kühlungsborn (ots)

In der Nacht von Karfreitag zu Samstag kam es zu gleich zwei Einbrüchen in Reriker Hotelbetrieben.

So verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 01:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Unterkunft in der Kröpeliner Straße. Im Bereich des Foyers durchsuchten die Täter einen dortigen Tresen und entwendeten eine Geldbörse. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200EUR geschätzt.

Gegen 01:15 Uhr kam es zu einem weiteren Einbruchsgeschehen in einem Hotel in der Haffstraße. Auch hier gelang es den unbekannten Tätern gewaltsam in das Foyer des Hotels einzudringen. Dabei lösten sie allerdings eine Alarmanlage aus und entfernten sich vom Tatort ohne etwas zu entwenden. Die Täter verursachten durch den Einbruch in diesem Fall einen Sachschaden von etwa 300EUR.

Am heutigen Morgen erhielt das Polizeihauptrevier Bad Doberan Kenntnis von einem Einbruch in einen Gastrobetrieb in der Strandstraße in Kühlungsborn. Gegen 02:30 Uhr sollen sich vermutlich drei Personen gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Lokal verschafft haben. Nach der einsetzenden Alarmauslösung flüchteten die Personen dann jedoch in Richtung Sportplatz. Eine Absuche im Umkreis des Tatortes führte jedoch nicht zum Auffinden der Täter. Der entstandenen Sachschaden beträgt etwa 500EUR. Für die anschließende Tatortarbeit und Spurensuche erschien der Kriminaldauerdienst der Polizei am Tatort.

Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls in allen drei Fällen.

