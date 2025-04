Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Bränden in Parchim

Parchim (ots)

Nach zwei Bränden über die Osterfeiertage in Parchim ermittelt nun die Kriminalpolizei gegen die unbekannten Täter wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Am Samstagabend wurde den Rettungskräften gegen 21:30 Uhr ein brennender Müllcontainer in der Ludwigsluster Straße gemeldet. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Parchim konnte ein Schaden für das daneben befindliche Gebäude verhindert werden. Der hauptsächlich mit Kunststoffabfällen gefüllte 1100-Liter-Container brannte vollständig nieder. Hier wird der Schaden auf 500 Euro geschätzt. Bereits an Karfreitag brannte gegen 23:30 Uhr ein PKW Opel aus, der in einer Bushaltestelle an der Landstraße 16 abgestellt war. Das Pannenfahrzeug (Erstzulassung 2007) sei bereits außer Betrieb gesetzt worden und stand dort seit mehreren Wochen. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 6.000 Euro angegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte an beiden Brandorten Spuren.

